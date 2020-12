Economia Com tabela Fipe, IPVA fica até 5,19% mais barato em 2021 Redução média do imposto será de 3,78%, acompanhando a desvalorização dos preços no período; inadimplência atual é elevada, 37%

Os proprietários de veículos em Goiás pagarão, em média, 3,78% menos pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no próximo ano. O calendário com o cronograma de pagamento foi divulgado ontem pela Secretaria de Economia e se inicia no dia 28 de janeiro para pagamento da primeira parcela no caso do imposto sobre os veículos com placa final 1. Os des...