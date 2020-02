Economia Com salário de mais de R$ 10 mil, Idtech abre processo seletivo em Goiânia Inscrições podem ser feitas até sexta-feira (21). Edital já está disponível

Até sexta-feira (21), interessados em trabalhar no Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG) e no Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás Professor Nion Albernaz (Hemogo), em Goiânia, podem se inscrever em uma das vagas do processo seletivo do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech). O edital já está disponível no site d...