Economia Com saída de Salles, fundos estrangeiros esperam prova de compromisso contra desmatamento Ex-ministro do Meio Ambiente reverteu imagem do Brasil como 'modelo' na área, diz executivo norueguês

Grandes investidores internacionais vão esperar um "firme compromisso político do recém-nomeado ministro do Meio Ambiente com a redução do desmatamento" antes de retomar seus negócios com o Brasil, afirmou nesta quinta (24) Jan Erik Saugestad, principal executivo da gestora norueguesa Storebrand, sobre a exoneração de Ricardo Salles e sua substituição por Joaquim Pereira L...