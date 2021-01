Economia Com queda na renda e na confiança do consumidor, mercado de crédito permanece em estado de atenção, diz Serasa O ambiente de crédito no Brasil ainda não retornou aos patamares anteriores à crise

Um levantamento feito pela Serasa mostra que o ambiente de crédito no Brasil ainda não retornou aos patamares anteriores à crise e permanece em estado de atenção. O estudo mede a saúde do segmento com base em diversos fatores e indica se o momento é propício para tomar e conceder empréstimos. O estudo, chamado de Semáforo do Crédito, foi realizado em parceria com o ...