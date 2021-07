Economia Com quase 3 mil novos CNPJs, Goiás tem melhor abertura de empresas dos últimos cinco anos Das empresas consolidadas nos seis primeiros meses, 38,51% têm mulheres em seus quadros societários, o que equivale a 6.671 empresas com chefia feminina

Junho foi o melhor mês de abertura de empresas no Estado nos últimos cinco anos, segundo o Governo de Goiás. Ao todo foram criados 2.883 novos CNPJs, que superam as marcas do mês de 2020, quando foram registradas 2.107 novas empresas, 2019 com 1.631, 2018 (1.676) e 2017 (1.704). junho é o terceiro mês com a maior consolidação de novos negócios registrados desde 2017, e...