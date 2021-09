Economia Com problema no site e no aplicativo, Gol orienta passageiros a chegar três horas antes ao aeroporto O acesso ao site e ao aplicativo da Gol Linhas Aéreas tem apresentado instabilidade desde 1 de setembro, quando a empresa passou por uma alteração no sistema de vendas

Um aviso, escrito para quem usa o aplicativo e sonoro para quem liga no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), orienta o passageiro da Gol Linhas Aéreas a realizar o check-in presencialmente, com pelo menos três horas de antecedência em relação ao horário do voo. O atendimento nos balcões é somente para quem tem viagens agendadas nas próximas 72 horas. O aces...