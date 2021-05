Economia Com piora na pandemia, setor de serviços cai 4% em março Prestação de serviços desabou na fase inicial da pandemia, já que reúne atividades que dependem da circulação de consumidores

Atingido por restrições na pandemia de coronavírus, o setor de serviços voltou a cair em março. Na comparação com fevereiro, o segmento registrou baixa de 4% no volume de negócios no país. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na comparação com março de 2020, o setor subiu 4,5%. O IBGE também...