Economia Com peste suína, exportação para China é recorde Vendas para país asiático cresceram 42% em abril; na crise da gripe aviária, em 2005, Brasil virou maior produtor de frango do mundo

A economia brasileira já começa a sentir os primeiros impactos da Peste Suína Africana (PSA), que desde agosto de 2018 obrigou a China a sacrificar entre 150 e 200 milhões de suínos e pode derrubar em 35% a produção de carne de porco do maior produtor e consumidor mundial dessa proteína. No mês passado, as exportações brasileiras de suínos para o gigante asiático atingiram U...