Economia Com pandemia, saldo da poupança chega a R$ 1 trilhão pela primeira vez em setembro Benefícios do governo, como saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), e o auxílio emergencial, podem explicar o movimento de alta nos depósitos

O saldo total aplicado na caderneta de poupança alcançou pela primeira vez na história a marca de R$ 1 trilhão em setembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (6) pelo Banco Central. Benefícios do governo, como saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), e o auxílio emergencial, podem explicar o movimento de alta nos depósitos durante a pandem...