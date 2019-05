Economia Com ou sem experiência, falta trabalho IBGE informou que a taxa de desocupação ficou em 12,7% no primeiro trimestre, com 13,387 milhões de desempregados em todo o País

A busca por uma oportunidade de trabalho fez desempregados formarem uma longa fila, de dobrar o quarteirão, desde a madrugada de terça-feira no Maracanã, zona norte do Rio. O cadastro de currículos é uma ação da ONG católica Gerando Vidas que acontece há 22 anos, na sede do Sinttel-Rio, sindicato dos trabalhadores em telecomunicações. O coordenador da entidade, Paulo V...