Economia Com organização e estrutura, Região da 44 deve crescer

A grande movimentação leva empresas a escolherem a Região da 44 como ponto de divulgação de produtos e serviços, como lançamentos do mercado imobiliário, passaportes para resorts e até de grandes shows. O polo vive um período de expansão, com novos shoppings. Para o superintendente do futuro Shopping Gallo, Célio Abba, a região entrou num período de consolidação, que...