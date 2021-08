Economia Com Orçamento apertado, Guedes sofre pressão de órgãos por recursos em 2022 O Palácio do Planalto tem até o dia 31 de agosto para enviar ao Congresso o projeto de Orçamento

Ministérios e órgãos do governo têm pressionado a pasta da Economia para a liberação de mais verba em 2022. O Palácio do Planalto tem até o dia 31 de agosto para enviar ao Congresso o projeto de Orçamento. Além dos pedidos de medidas e programas de viés eleitoral da ala política do governo, a equipe econômica tem recebido solicitações de pastas, como o Itamaraty e o Tu...