Economia Com novo instituto, Comigo espera levar informação com mais rapidez ao produtor Lançamento do novo departamento foi realizado na Tecnoshow, em Rio Verde

A Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano lançou, na manhã desta terça-feira (9), o Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo (ITC). A instituição já desenvolve pesquisas com informações internas. Com a mudança, os levantamentos relacionados à agricultura e pecuária devem ser mais amplos. A solenidade de lançamento foi realizada na Tecnoshow, e...