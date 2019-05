Economia Com novo dono, Walmart aposta no atacarejo A reinauguração de loja no conceito Maxxi é o primeiro movimento para retomada de crescimento da companhia depois que ela passou a ser controlada pelo fundo americano de investimentos Advent

O Walmart faz o primeiro movimento para retomar o crescimento da companhia no País, quase um ano depois de a operação brasileira passar para o controle do fundo de investimento americano Advent. Hoje a empresa reinaugura a primeira loja conceito do Maxxi, sua bandeira de atacarejo, em Diadema (SP), totalmente remodelada. "Queremos voltar ao jogo do atacarejo", diz Be...