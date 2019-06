Economia Com nova legislação de trânsito, franquias de seguro podem ficar mais caras Com menos penalidades para infratores, proposta pelo governo pode elevar risco de sinistros e causar aumento de valores

Os proprietários de veículos poderão ter que arcar com alguns custos maiores em seus contratos de seguro, se o projeto de lei com mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), enviado à Câmara dos Deputados pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) nesta semana, for aprovado. Um dos primeiros valores que podem ser impactados é o das franquias, que poderão ficar mais ca...