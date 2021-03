Economia Com mais lojas fechadas, Região da 44 reabre temendo novas restrições

Onde há maior concentração de pessoas, há também entendimento da complexidade do momento de retomada das atividades em Goiânia. Depois de um mês com as portas fechadas, hoje ocorre a reabertura do comércio na capital. Vice-presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Lauro Naves afirma que há mais insegurança do que quando as lojas fecharam por quatro me...