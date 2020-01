Economia Com juro menor, transferência de dívida de imóvel para outro banco dispara 175% Consumidor pode obter vantagens com mudança para outra instituição

A sequência de cortes na taxa básica de juros e a redução do custo de financiamento da casa própria deixaram a portabilidade do crédito imobiliário mais atraente para o brasileiro – e têm feito multiplicar o número de pedidos de modalidade. Segundo os dados mais recentes do Banco Central, de janeiro a novembro de 2019 a transferência de dívida imobiliária para o...