Economia Com investimento superior a R$ 1 bilhão, usinas solares serão construídas em Goiás Aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos devem ser criados nos municípios de Cristalina e Luziânia, no entorno do Distrito Federal

Duas usinas solares estão sendo construídas nos municípios de Cristalina e Luziânia, no entorno do Distrito Federal. A empresa Enercom Renováveis pretende investir R$ 1,15 bilhão nos projetos, mas o empreendimento vem trabalhando com a possibilidade de ampliar sua atividade no Estado, com operações também e Barro Alto e Jataí. Além da aquisição de equipamentos e cont...