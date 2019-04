Economia Com investimento de R$ 30 milhões, Guaraná Mineiro anuncia abertura da primeira fábrica em Goiás A indústria será instalada na região metropolitana de Goiânia e deve gerar mais de 650 novos empregos

A abertura de uma fábrica da Refrigerantes do Triângulo Ltda., empresa dona da marca Guaraná Mineiro, pode gerar a abertura de 680 novos empregos em Goiás. O investimento da empresa no Estado foi anunciado nesta sexta-feira (5) pelo seu diretor presidente, Luiz Alfredo Massaro. A indústria será instalada na região metropolitana de Goiânia e a previsão de investimento c...