Economia Com informalidade em alta, taxa de desemprego desacelera para 11,2% em novembro Taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,2%, ante 11,6% de novembro; País tem 11.863 milhões de desempregado e 38,833 milhões na informalidade

A queda na taxa de desemprego mostra um mercado de trabalho que segue se recuperando lentamente, mas com uma ligeira melhora no cenário dos últimos meses. As ocupações informais permanecem liderando a geração de vagas. No trimestre encerrado em novembro, a taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,2%, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios C...