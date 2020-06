Economia Com horário reduzido, Buriti Shopping retoma atividades nesta sexta-feira (5)

Após 79 dias com as atividades suspensas, o Buriti Shopping anunciou que vai reabrir a partir desta sexta-feira, com horário reduzido e medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus. A retomada foi decidida após a Prefeitura de Aparecida de Goiânia autorizar o funcionamento de shoppings na cidade. Em um primeiro momento, o shopping terá um horário especi...