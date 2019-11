Economia Com governo ‘no jogo’, Congresso quer unificar propostas de reforma tributária Câmara e Senado pretendem criar comissão mista para obter 'convergência'

Câmara e Senado devem criar uma comissão mista informal para chegar a uma "convergência" entre o pacote de reforma tributária que o governo deve enviar até o fim deste mês ao Congresso e as duas outras propostas que já tramitam em ambas as Casas. Não há ainda definição sobre a relatoria e a presidência dessa comissão. Sem o texto do governo, deputados e senadores disputavam o...