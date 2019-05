Apesar de estar em 99% dos domicílios, o botijão de gás já não reina mais absoluto nas cozinhas. Os brasileiros estão usando cada vez mais outras fontes de energia na preparação dos alimentos, como os aparelhos movidos a energia elétrica e até o velho fogão a lenha. A popularização de equipamentos como as panelas e “fritadeiras” elétricas, a busca por alimentos mais saudáveis e o aumento do preço do botijão de gás estão deixando as cozinhas goianas mais diversificadas.

A aposentada Ilda Maria Martins da Silva fez questão de fazer um fogão a lenha em casa, quando deixou de morar em chácara. Ela conta que prefere cozinhar feijão, carnes e fazer frituras nele para reduzir a sujeira em casa e economizar no botijão de gás, que está cada vez mais caro. “Além de me ajudar a economizar, a comida fica mais gostosa no fogão caipira. Sem ele, com certeza eu gastaria muito mais com gás”, afirma.

Além do fogão a gás, a empresária Luana Cristina Xavier Moura já tem em casa uma “fritadeira” elétrica e um fogão a lenha. Este último é mais usado para economizar gás quando ela faz festas maiores. Já a ‘fritadeira” virou sua queridinha na hora de cozinhar. “Hoje, este é o principal equipamento que tenho na cozinha. Além das frituras, faço bolo, pão de queijo e até pizza nela”, conta. Ela informa que leva o equipamento em todas as viagens que faz para lugares onde vai cozinhar. “Além de prático, faz uma comida mais saudável, sem óleo”, diz.

Dados da Pnad Contínua, divulgados ontem pelo IBGE, mostram que 70% dos domicílios goianos utilizaram energia elétrica para preparar alimentos em 2018, contra 63,4% em 2017. Esses equipamentos foram usados em 1,691 milhão de lares, um aumento de mais de 200 mil em relação ao ano anterior. Mesmo com uma redução no ano passado, a lenha ou o carvão ainda eram usados em um quarto dos lares do Estado.

O superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, lembra que a adesão aos equipamentos elétricos cresceu mesmo com a energia elétrica subindo mais que o gás no País. Para ele, isso é resultado da redução nos preços de equipamentos como “fritadeiras”, panelas elétricas, “omeleteiras” ou máquinas de pão. Até os fogões elétricos já estão ficando mais acessíveis. Além disso, estes equipamentos também possibilitam uma alimentação mais saudável e prática no cotidiano mais atribulado das famílias.

Mas também existe um grupo que faz questão de manter a tradição de ter um fogão a lenha em casa. Em muitos lares, o fogão caipira persiste por costume ou pela economia proporcionada, diante dos aumentos no preço do gás. “Há uma maior diversificação das fontes de energia nos domicílios, onde as pessoas não contam mais só com o gás de cozinha”, destaca Edson.