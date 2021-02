Economia Com fim do auxílio, poupança tem pior resultado em 26 anos O auxílio emergencial, pago por meio de conta-poupança digital da Caixa Econômica Federal, ajudou a explicar o movimento de alta na captação ao longo de 2020

Em janeiro, pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, a diferença entre depósitos e saques na poupança foi negativa. Segundo dados do Banco Central divulgados nesta quinta-feira (4), as retiradas superaram as entradas em R$ 18,1 bilhões no período, pior valor da série histórica iniciada em janeiro de 1995. Após a chegada do vírus ao país, em março,...