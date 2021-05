A produção de medicamentos genéricos deve crescer em Goiás e os preços de vários remédios devem cair até 50% no mercado. Isso será possível graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu a possibilidade de prorrogação de 3.435 patentes de produtos farmacêuticos. A expectativa é de aumento dos lançamentos de genéricos de moléculas que estavam travadas pela extensão de patentes, resultando num menor custo para o consumidor e para as compras públicas de medicamentos.

A decisão considerou inconstitucional um dispositivo da Lei de Patentes que permite a extensão do prazo de exclusividade no caso de demora na análise para autorização. Pela lei, o prazo de exclusividade de patentes é de 15 ou 20 anos, conforme o tipo de produto, que pode ser estendido por até dez anos diante da demora na aprovação.

Na semana passada, a Corte manteve uma decisão individual do ministro Dias Toffoli, que suspendeu a prorrogação de patentes para produtos farmacêuticos, equipamentos e materiais de saúde diante da pandemia de Covid-19. Toffoli atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para suspender a eficácia do Artigo 40 da Lei nº 9.279/1996, que trata do prazo de validade de uma patente no caso de demora na análise pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

“Logo que um produto patenteado perde sua patente, o preço cai de 40% a 50% com a chegada de seu primeiro genérico ao mercado”, ressalta o CEO da indústria farmacêutica Vitamedic, Jailton Batista. Segundo ele, a decisão veio em boa hora porque há muito tempo existe muita judicialização em torno da vigência de patentes no País. “Com a demora na análise do Inpi, os donos de patentes conseguiam estendê-las várias vezes, através de artifícios como pequenas modificações nas moléculas, tornando imprevisível a data de vencimento”, lembra.

Isso impedia que o princípio ativo de medicamentos caros pudesse ser vendido por um valor bem menor há muito tempo, desestimulando o desenvolvimento e o lançamento de mais genéricos. Agora, não será mais possível a extensão indefinida da vigência de patentes e passa a valer apenas o prazo de seu protocolo ou da entrada no mercado. Jailton informa que a própria Vitamedic está desenvolvendo produtos já prevendo o prazo para expiração das patentes, como remédios para diabetes e cardiotônicos, mas sempre com insegurança. “Isso era sempre um risco por conta da possibilidade de extensão das patentes”, destaca.

Estados e municípios

O presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no Estado de Goiás (Sindifargo), Marçal Henrique Soares, também comemorou a decisão do Supremo que libera as patentes de 3.435 medicamentos. De acordo com ele, isso resultará em preços bem mais acessíveis à população, pois seus genéricos terão o desenvolvimento e lançamento acelerado para aprovação na Anvisa e colocação no mercado. “Isso irá favorecer muito a compra de medicamentos pelo SUS e pelos governos estaduais e municipais, que comprarão produtos mais baratos para atender a população. Todo mundo sairá ganhando”, explica Marçal.

A gama de medicamentos que estará disponível para ser desenvolvida inclui anticoagulantes, medicamentos oncológicos, antibióticos, entre outras classes. O presidente do Sindifargo lembra que a medida beneficia também a produção de produtos para saúde. “Alguns já estão patenteados há 40 anos”, ressalta. Ele lembra que o lançamento de um genérico exige um prazo médio de 2 a 3 anos, mas alguns laboratórios já estavam desenvolvendo produtos à espera da quebra das patentes.

Para a presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PróGenéricos), Telma Salles, entidade que representa 16 empresas responsáveis pela produção de 90% dos genéricos no País, a decisão do STF deve beneficiar também o tratamento de pacientes de Covid-19, pois a pandemia deverá seguir por um longo tempo ainda, mesmo com o avanço da vacinação.