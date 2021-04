A fabricante de cimento franco-suíça LafargeHolcim contratou o Banco Itaú BBA para assessorar a venda de sua operação no mercado brasileiro, segundo a agência de notícias Bloomberg. A empresa assumiu a operação de uma unidade de cimento em Cocalzinho (cidade que fica a 157 quilômetros de Goiânia) em 2010, quando planejava abastecer o mercado interno de Goiás, com foco principalmente nas cidades de Goiânia e Anápolis, além de Brasília (DF), da qual está distante 100 quilômetros.

A transação atual pode chegar a US$ 1,5 bilhão (R$8,5 bilhões), de acordo com executivos ouvidos pela agência Bloomberg. Maior empresa de seu setor, a LafargeHolcim tem 1.400 funcionários no Brasil e 90 mil no mundo.

Segundo seu site oficial, conta com indústrias nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, onde é uma das maiores em atividade. De acordo com a Bloomberg, o movimento faz parte de ação da LafargeHolcim de vender ativos para diminuir sua dívida. A empresa tem se concentrado em cortar atividades fora da Europa e vendeu unidades em países como Indonésia, Malásia e Filipinas.

Unidade Cocalzinho

A unidade de Cocalzinho foi inaugurada em 1961. Em 2007 foi transformada em uma unidade de pozzolana e uma estação de moagem de cimento. Já a unidade de Caaporã (PB) iniciou operação em 1998, tem capacidade de 1,5 milhão de toneladas por ano e é responsável pelo abastecimento dos três Centros de Distribuição, localizados em Recife, Cabo de Santo Agostinho (ambos em PE) e em Natal (RN). Candeias, a unidade baiana, fica na Grande Salvador, a cerca de 8 quilômetros do Porto de Aratu e produz 320 mil toneladas por ano, segundo as informações divulgadas pelo grupo em 2010 ao Popular.

Cenário

A decisão da empresa vem em um momento em que o mercado da construção mantém resultados positivos no Brasil, apesar da pandemia e da crise. Segundo o Snic (Sindicato Nacional da Indústria do Cimento), o setor cresceu 19% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com igual período do ano passado. A entidade afirma que foram vendidas 15,3 milhões de toneladas no trimestre, 5,5 milhões em março, mês que registrou alta de 34,6%.

O sindicato considera que a alta reflete boas condições climáticas, manutenção das obras programadas e construções feitas pelos próprios donos ou moradores. Mesmo assim, fala que o cenário é de incertezas, por causa do fechamento das lojas provocado pela pandemia e a queda na renda.

A LafargeHolcim já havia vendido ativos no Brasil, junto a mais unidades em outros países, para o grupo irlandês CRH, para cumprir com obrigações concorrenciais.

Mercado brasileiro

O anúncio se soma ao da da Sony, que anunciou o fechamento de sua unidade em Manaus (AM), e da Ford, que decidiu encerrar todas as atividades fabris no Brasil ainda neste ano. A LG, após anunciar o encerramento de sua divisão de smartphones globalmente, colocou sua planta em Taubaté (SP) à venda.