Com exportações em alta, oferta interna de bois caiu

Indústrias e pecuaristas acreditam que o grande reajuste no preço da carne bovina é resultado de uma soma de fatores que provocaram a queda da oferta no mercado interno. Segundo cotações do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), o preço da arroba do boi saltou de R$ 136,66, em 21 de janeiro, para R$ 197,01 ontem, uma alta considerável de 44% este ano...