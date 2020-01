Economia Com etanol a R$ 3,63 e gasolina a R$ 4,83, Sindiposto diz que reajustes pontuais podem ocorrer Na primeira semana de 2020, o preço do litro do etanol nas usinas subiu R$ 0,11 e nas distribuidoras a alta chegou a R$ 0,21

O consumidor está pagando mais caro pelo etanol em Goiânia. Alguns postos da capital já negociam o combustível a R$ 3,63. Segundo levantamento da Esalq/USP, o período de entressafra da cana-de-açúcar que começou na última semana de novembro do ano passado tem afetado os valores. Já na primeira semana de 2020, o preço do litro do etanol nas usinas subiu R$ 0,11 e nas d...