Com dívida de R$ 80 bi, Odebrecht pode fazer pedido de recuperação judicial

A Odebrecht deve ter um dia decisivo nesta segunda-feira (17). A companhia vai despachar à tarde com um juiz sobre o pedido de recuperação judicial, segundo fontes próximas às negociações. Com dívida de R$ 80 bilhões e com execuções em curso, a empresa está sem alternativas para resolver seu problema de liquidez financeira. O grupo, que enfrenta grave crise ...