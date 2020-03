Diante dos prejuízos econômicos causados pelas medidas de prevenção ao coronavírus, as empresas goianas que esperavam crescer em 2020 estão pessimistas. A expectativa de 35% dos empresários é encolher mais de 10%. Além disso, 17% das empresas devem ter retração de 5% a 10%. Antes da crise, metade dos empresários de Goiás esperavam crescer mais de 10%.

O dado foi divulgado nesta sexta-feira (27) pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) na 1ª Sondagem Empresarial de efeitos da crise econômica provocada pelo coronavírus. Um dos principais motivos para a mudança de expectativa é o fato de os empresários acreditarem que o período de restrição para o funcionamento do comércio e indústria em Goiás deve ser maior do que os 15 dias previstos no decreto do governo do Estado, que tem vigência, inicialmente, até o dia 4 de abril.

O presidente da Acieg, Rubens Fileti, afirma que a estimativa de crescimento antes da crise mostra que parte significativa dos empresários tinham planejamento estratégico para o ano de 2020 e os negócios em Goiás estavam no caminho certo. “Estávamos deslanchando. O principal motivo para o cenário negativo é a falta de informações sobre ações concretas para a retomada das atividades. E o empresário não acredita que o isolamento vai ficar apenas nos 15 dias”.

Fileti diz ainda que existe entre um grupo de empresários a tendências de querer voltar às atividades, mas a Acieg continua se posicionando para que a restrição do funcionamento de parte do comércio e da indústria continue até a data proposta pelo Estado. “Estamos preocupados em monitorar e combater fake news. Não apoiamos desordem”.