Economia Com crise do Covid-19, empresário consegue na Justiça redução de 25% no valor do aluguel em Goiânia Juiz levou em consideração a atual crise econômica

Um empresário de Goiânia conseguiu na Justiça a redução do aluguel de um imóvel comercial que ele pagava R$ 8 mil e pelos próximos três meses vai pagar R$ 6 mil, uma redução de 25%. O argumento usado foi a queda no faturamento decorrente da crise gerada pela pandemia do Covid-19. De acordo com João Domingos da Costa Filho e Victor Alves Rios Torres, advogados do emp...