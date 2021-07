Economia Com cortes, taxa de inadimplência cai nos clientes particulares

Diferente do que ocorre no setor público, com os clientes privados a Saneago tem conseguido reduzir a inadimplência com a retomada do corte de água caso não seja feito o pagamento da fatura no prazo correto. A taxa caiu de 7,43% no primeiro trimestre de 2020 para 3,65% no mesmo período deste ano. O que representa redução de 50,87%. Para a companhia, entre os impactos da pandemia de Co...