Economia Com consumo em alta na pandemia, chocolate desenvolvido por startup da UFG é opção com baixa caloria Produto promete saciar o desejo por guloseimas. Uma colher de sopa do produto tem 39 calorias somente

Diante do consumo elevado de doces durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), a startup goiana Nutricandies, incubada no Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI) da Universidade Federal de Goiás (UFG), se posiciona no mercado com um tipo de chocolate que promete saciar o desejo por guloseimas de forma saudável, sem esquecer o sabor. Processado com ca...