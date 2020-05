Economia Com avanço do coronavírus, demanda está reprimida

Dados parciais de abril (até o dia 26), divulgados na terça-feira, 28, pelo Ministério da Economia, mostram que em Goiás foram 16.989 requerimentos digitais e apenas 2.010 presenciais. Ou seja, do total de 18.999, 89,4% foram feitos de forma digital. No Brasil, no mesmo período, foram 539.866 solicitações, das quais 478.089 digitais e 61.777 presenciais – 88,6% por meio digit...