Economia Com avanço da reforma, Bolsa atinge nível recorde e dólar fecha abaixo de R$ 3,80 A aprovação do texto-base da Reforma da Previdência levou a moeda norte-americana a fechar pelo valor mais baixo desde 20 de março

A aprovação do texto-base da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara levou o dólar a fechar abaixo de R$ 3,80 pela primeira vez desde 20 de março, quando terminou cotado em R$ 3,76. Com o feriado nos Estados Unidos, por causa do Dia da Independência, o volume de negócios no mercado de câmbio foi menor hoje e os investidores passaram o dia antenados com o...