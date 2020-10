Economia Com alta de 64%, vendas de imóveis batem novo recorde no Brasil, em agosto O indicador calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostra crescimento tanto no segmento econômico quanto no médio e alto padrão

O mercado de imóveis bateu novo recorde de vendas em agosto deste ano, com o melhor resultado desde maio de 2014, repetindo o desempenho do mês anterior. Em todo o país, 10.949 unidades foram vendidas, resultado 63,8% melhor do que o registrado em agosto do ano passado, segundo dados da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias). O número já des...