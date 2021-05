Economia Com alta de 0,75 ponto porcentual, Banco Central eleva Selic para 3,50% ao ano Taxa básica confirma o que havia sinalizado a última ata do Copom e as expectativas de elevação pelo mercado; medida tenta deter escalada da inflação nos últimos meses

Conforme sinalizado na reunião anterior, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central elevou novamente a taxa básica de juros (Selic) em 0,75 ponto porcentual, a 3,50% ao ano, nesta quarta-feira (5).A decisão veio em linha com as expectativas do mercado -todos os analistas consultados pela Bloomberg projetavam a alta.A escalada persistente dos preços, obse...