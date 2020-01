Economia Com alta da carne, inflação acelera em dezembro e fecha 2019 em 4,31%, acima do centro da meta Resultado é o maior desde 2016, quando ficou em 6,29%; IPCA de dezembro subiu 1,15%, o maior índice para o mês desde 2002

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou dezembro com alta de 1,15%, ante um aumento de 0,51% em novembro, informou na manhã desta sexta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, o resultado do IPCA de 2019 fechou em 4,31%, acima do centro da meta estabelecido pelo Banco Central, de 4,25%. Segundo o IBGE...