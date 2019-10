Economia Com ajuda do BNDES, dívida bruta recua em setembro para 79% do PIB A Dívida Bruta do governo geral é uma das principais referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País

Apesar do rombo nas contas públicas, a dívida bruta recuou em setembro no Brasil. Dados divulgados na quarta, 30, pelo Banco Central (BC) mostram que a dívida passou de 79,8% para 79% do Produto Interno Bruto (PIB), o que equivale a R$ 5,580 trilhões. O recuo foi influenciado pela devolução de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (...