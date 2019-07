Economia Com adiamento da reforma, Bovespa recua

O adiamento para o mês de agosto da votação em segundo turno da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados prevaleceu sobre o humor dos investidores do mercado acionário local e, cerca de uma hora antes do fechamento, acelerou as ordens de venda.Assim, o Ibovespa, principal índice de ações do País, encerrou ontem o pregão em queda de 1,18%, aos 103.905,99 pontos, t...