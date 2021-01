Economia Feira Hippie deve voltar a Praça do Trabalhador após conclusão das obras prevista para ocorrer em 90 Associação diz que está pleiteando uma cobertura para o local e tenta abrir também às sextas, além de sábado e domingo

A previsão de término das obras na Praça do Trabalhador, em Goiânia, é de até 90 dias, e com isso, a Feira Hippie deve retornar ao local logo em seguida. O prazo foi apresentado aos comerciantes pela Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (7). No encontro, foi levada ainda a solicitação para que t...