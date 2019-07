Economia Comércio varejista em Goiás sofre queda nas vendas Foi registrado o recuo de 2,1% em maio ante o mesmo mês do ano passado

O volume de vendas do comércio varejista brasileiro sofreu uma variação negativa em maio (-0,1%), comparado ao mês de abril. No cenário goiano também houve um recuo de 2,1% ante maio de 2018. E em relação a abril o índice ficou em -0,6%. Essas são as primeiras quedas para o setor, que vinha com altas desde outubro de 2018. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e ...