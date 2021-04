Economia Comércio varejista de Goiás volta a crescer em fevereiro Mesmo com crescimento de 1,8% em relação a janeiro, o setor ainda acumula uma queda de 3,8% das vendas nos dois primeiros meses de 2021

O volume de vendas do comércio varejista de Goiás cresceu 1,8% em fevereiro na comparação com o mês de janeiro, o segundo crescimento consecutivo, após quatro meses de queda. Mas, nos dois primeiros meses deste ano, as vendas ainda registram uma queda acumulada de 3,8% em relação ao mesmo período de 2020, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada hoje pelo IBGE. Somente em fev...