O comércio deverá fechar as portas em Goiás, segundo afirmou o governador Ronaldo Caiado (DEM) no início da noite desta segunda-feira (15) em entrevista coletiva. A decisão foi divulgada após reunião com o prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) no Paço Municipal e faz parte de medidas conjuntas de prevenção adotadas por conta da pandemia de coronavírus e serão detalhadas por decreto.

Inicialmente, está definido que o fechamento ocorrerá por 15 dias e para ao menos parte do comércio a partir de quinta-feira (19), mas o período pode ser menor ou maior a depender do controle da doença no Estado.

O presidente da Associação Empresarial da Região da 44, Jairo Gomes, esteve presente e informou que os empresários não querem descumprir ordem, mas a decisão é difícil. Durante a tarde, houve reunião com empresários da localidade mas não teria tido quórum suficiente para decisão de fechar ou não as portas a partir de quinta.

Segundo ele, nova reunião ocorrerá e até lá os lojistas devem trabalhar normalmente e manter diálogo com o governo. O principal questionamento é que “a cidade não se resume à 44”. Até quarta-feira, Jairo promete que a associação deve anunciar uma decisão.

“Temos de entender que antes da economia temos de cuidar de vidas. Mas isso será somente para o polo ou para toda a cidade?”, indagou sobre o que ainda será esclarecido por decreto.