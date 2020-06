Economia Comércio tem pior abril em duas décadas O volume médio de vendas no varejo em Goiás caiu 15,8% em relação a março e foi 19,6% menor que em igual período de 2019

O comércio em Goiás teve em abril o pior resultado em vinte anos. O volume médio de vendas no varejo caiu 15,8% em relação a março e foi 19,6% menor que em abril de 2019. Mas no caso do segmento de tecidos, vestuário e calçados, a redução chegou a 80,3% na comparação com abril do ano passado, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada ontem pelo IBGE.Pro...