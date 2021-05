Economia Comércio se adapta para grupos menores em festas juninas de Goiânia Apesar de menores devido à pandemia, comemorações trazem expectativas de vendas até 50% superiores que as de 2020 para segmento de artigos e fantasias para eventos

O mês de junho ainda nem começou e já traz expectativa de recuperação de fôlego para lojas de artigos, decoração e fantasias para eventos. As festas juninas deste ano, apesar de ainda menores, por conta da pandemia de Covid-19, trazem um cenário mais animador para o comércio do que o vivenciado no ano passado. Há empresas que apostam em vendas até 50% superiores, mas...