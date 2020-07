Economia Comércio reabre com novo jeito de receber Após vai e vem, lojas de rua e de shoppings retomaram ontem o atendimento presencial seguindo protocolos sanitários; houve aglomeração em alguns locais e muitos temem novo fechamento

Boa parte do comércio de Goiânia reabriu as portas ontem com uma nova aparência devido às várias regras de segurança, que deram uma nova cara para o atendimento aos clientes, depois de quase quatro meses. Para os comerciantes, a reabertura produziu um misto de alívio e preocupação com a possibilidade de um novo fechamento futuro, caso a contaminação pelo coronavírus c...