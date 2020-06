Economia Comércio reabre com lista de regras e novo horário Limitações incluem fluxo em 30% da capacidade para os centros comerciais e redução de até quatro horas no funcionamento; desobediência implicará em multa de R$ 4,7 mil

Decreto publicado ontem no Diário Oficial do Município de Goiânia permitiu a reabertura do comércio varejista, comércio atacadista, shoppings, serviços e atendimento presencial para profissionais liberais a partir de segunda-feira (22). Mas com limitações do fluxo em 30% da capacidade para os centros comerciais e redução de até quatro horas no horário de funcionament...