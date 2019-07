Economia Comércio quer agilidade em obras no trecho da Avenida Goiás, entre Independência e Paranaíba O POPULAR ouviu diversas reivindicações e sugestões de comerciantes do trecho da avenida que está interditado

Mais rapidez no andamento das obras, desconto no valor do IPTU proporcional ao período de interdição e a instalação de estacionamentos em ‘escamas’ para ampliar a oferta de vagas. Estas são algumas reivindicações e sugestões que a reportagem de O POPULAR ouviu de comerciantes instalados no trecho da Avenida Goiás, entre as Avenidas Independência e Paranaíba, que já e...