Economia Comércio que não fechar as portas em Goiás será multado; veja quais são atingidos pelo decreto Decisão do governo de Goiás começa a valer nesta quinta-feira (19) e tem o objetivo de conter a propagação do coronavírus em Goiás

Os proprietários de estabelecimentos comerciais que, de acordo com o decreto do governo do Estado, precisam fechar as portas a partir desta quinta-feira (19) em medida preventiva à propagação do coronavírus em Goiás, podem ser multados caso descumprirem a determinação. A Polícia Militar deve atuar para fechar os estabelecimentos que insistirem em abrir. A norma estabelece q...